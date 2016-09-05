SOCAR отведет место под хранение до 2 млрд кубометров иранского газа в газохранилищах

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры с Ираном по закупке газа.

Как передает Report, об этом сказал журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По словам президента SOCAR, ведутся переговоры по закачке иранского газа в хранилища SOCAR с последующим снабжением северных территорий Ирана.

Он напомним, что данный вопрос обсуждался с министром нефти Ирана: "Существуют большие проблемы в обеспечении зимой газом северных районов Ирана. Вопрос закупки газа обсуждался в рамках визита в Баку в августе президента Ирана Хасана Рухани. Они заинтересованы в использовании газохранилищ Азербайджана для поставок газа в северные районы Ирана. В летние месяцы иранский газ будет закачиваться в хранилища SOCAR и зимой использоваться для снабжения северных районов Ирана", - добавил Р.Абдуллаев.

По его словам, в газохранилищах SOCAR возможно отведение места под хранение 1-2 млрд кубометров иранского газа.

Он сообщил, что SOCAR также нуждается в дополнительных объемах газа для закачки в пласты и проверки возможностей газохранилищ: "В целях энергобезопасности вместимость газохранилищ увеличена с 800 млн до 3,5 млрд кубометров. Мы можем расширить газохранилища до 5 млрд кубометров и выше. Однако мы нуждаемся в дополнительном газе, чтобы проверить это. Нужно несколько миллиардов кубометров газа, чтобы закачать в газохранилища и проверить возможность расширения до 5 млрд кубометров и выше. В связи с этим мы выдвинули свое предложение".

Президент SOCAR добавил, что в настоящее время не ведутся переговоры по вопросу закупки российского газа у "Газпрома": "Нам нужен технический газ для закачки в пласты. Мы согласны на получение газа только на наших условиях".