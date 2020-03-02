​SOCAR отправит первый нефтетанкер в Беларусь раньше намеченного срока

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует отправить танкер с нефтью для белорусского концерна "Белнефтехим" 5-6 марта.

Об этом сообщил Report заместитель начальника управления общественных связей и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, первая партия объемом 85 тыс. тонн будет отправлена из порта Джейхан, Турция.

Он отметил, что решение об отправке танкера ранее намеченного срока связано с тем, что нефть Беларуси понадобилась раньше: "Второй танкер примерно в том же объеме будет отправлен до 20 марта".

Таким образом, в марте в Беларусь планируется поставить азербайджанскую нефть в объеме 170 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что SOCAR планирует начать поставки нефти белорусскому концерну "Белнефтехим" 20 марта. Первый танкер должен был отправиться из порта Супса (Черное море, Грузия). Дата отправки второго танкера не называлась.