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    ​SOCAR открывает офис в Канаде

    Представительство будет расположено в нефтяной столице Канады - Калгари

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует открыть торговое представительство в Канаде.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, представительство будет расположено в нефтяной столице Канады - Калгари.

    Открытие представительства в этой стране проводится в рамках расширения деятельности SOCAR на международных рынках.

    SOCAR Trading уже проводит отбор сотрудников для представительства в Калгари. Точная дата начала деятельности представительства пока неизвестна.

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