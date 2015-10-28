​SOCAR открывает офис в Канаде

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует открыть торговое представительство в Канаде.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, представительство будет расположено в нефтяной столице Канады - Калгари.

Открытие представительства в этой стране проводится в рамках расширения деятельности SOCAR на международных рынках.

SOCAR Trading уже проводит отбор сотрудников для представительства в Калгари. Точная дата начала деятельности представительства пока неизвестна.