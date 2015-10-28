​SOCAR открывает офис в Канаде

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует открыть торговое представительство в Канаде.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, представительство будет расположено в нефтяной столице Канады - Калгари.
Открытие представительства в этой стране проводится в рамках расширения деятельности SOCAR на международных рынках.
SOCAR Trading уже проводит отбор сотрудников для представительства в Калгари. Точная дата начала деятельности представительства пока неизвестна.
Günel AbbasovaАвтор новости
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