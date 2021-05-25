SOCAR открыла заправки на воде в Киеве и Одессе

Водные автозаправочные комплексы предназначены для заправки судов малых и средних размеров

С началом сезона навигации SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Украине, запустилf в работу два нефтеналивных бункеровщика – водные автозаправочные комплексы (АЗК), предназначенные для заправки судов малых и средних размеров.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Один из АЗК расположен в Киеве, на территории парка «Муромец», в урочище «Водоворот», второй – в Одесской области, в акватории яхт-клуба «Совиньон».

Напомним, что представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году. В 2009 году компания приобрела около 20 АЗС сети «Тала-Нафта» в Одесской и Николаевской областях, а также крупную нефтебазу «Свитанок» в Одесской области. А в 2010–2011 гг. взяла под контроль заправочные сети ONIO (четыре АЗС в Киеве и области) и GFC (Львовская область).

В августе 2012 года SOCAR получила разрешение АМКУ на приобретение 26 АЗС и одной нефтебазы группы «Калина». Сеть оперирует 63 АЗС в Украине, в том числе двумя нефтеналивными бункеровщиками: «Баку-1» в Киеве и «Гянджа» в Одессе.