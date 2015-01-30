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    SOCAR открыла в Румынии новую заправочную станцию

    Установленные здесь 3 счетчика позволят одновременно заправить 4 маленьких и 2 больших транспортных средства

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в румынском городе Сибиу состоялось открытие 32-й заправочной станции SOCAR в этой стране.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    На открытии заправочной станции присутствовали сотрудники румынского представительства SOCAR и компании "SOCAR Petroleum SA", представители местных государственных структур, исполнительной власти города Сибиу, журналисты. Здесь будут предлагать топливо типа Ai-95, Dizel Euro-5 и Super Dizel.

    Установленные на заправочной станции 3 счетчика позволят одновременно заправить 4 маленьких и 2 больших транспортных средства.

    Как и на других заправочных станциях, в кафе "Nar" клиентам будет предложена азербайджанская продукция и круглосуточные интернет-услуги.

    Отметим, что заправочные станции SOCAR уже действуют в 15-ти регионах Румынии - Ботошан, Сучава, Нямц, Яши, Бихор, Буззу, Бакэу, Вранча, Тимиш, Ильфов, Клуж, Валча, Арад, Быстрица-Насад и Сибиуда.

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