SOCAR открыла первую водородную заправочную станцию в Швейцарии

Компания SOCAR Energy открыла первую водородную заправочную станцию на швейцарских автомагистралях.

Компания SOCAR Energy открыла первую водородную заправочную станцию в Швейцарии.

Как передает Report , об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров.

В церемонии приняли участие генеральный директор SOCAR Energy Эдгар Бахман, официальные лица федерального правительства Швейцарии и кантона Берн, представители бизнес-сообщества и СМИ Швейцарии.

Один из главных гостей, посол Фуад Искендеров поприветствовал гостей в официальной части церемонии. В своем выступлении он проинформировал об осуществляемых Азербайджаном инициативах в области "зеленого" перехода, в том числе о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, о поставках "зеленой" энергии в Европу.