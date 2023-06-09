SOCAR открыла первую водородную заправочную станцию в Швейцарии

Компания SOCAR Energy открыла первую водородную заправочную станцию в Швейцарии.
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В церемонии приняли участие генеральный директор SOCAR Energy Эдгар Бахман, официальные лица федерального правительства Швейцарии и кантона Берн, представители бизнес-сообщества и СМИ Швейцарии.
Один из главных гостей, посол Фуад Искендеров поприветствовал гостей в официальной части церемонии. В своем выступлении он проинформировал об осуществляемых Азербайджаном инициативах в области "зеленого" перехода, в том числе о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, о поставках "зеленой" энергии в Европу.