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SOCAR открыла первую водородную заправочную станцию в Швейцарии

SOCAR открыла первую водородную заправочную станцию в Швейцарии Компания SOCAR Energy открыла первую водородную заправочную станцию на швейцарских автомагистралях.
Энергетика
9 июня 2023 г. 22:07
SOCAR открыла первую водородную заправочную станцию в Швейцарии

Компания SOCAR Energy открыла первую водородную заправочную станцию в Швейцарии.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров.

В церемонии приняли участие генеральный директор SOCAR Energy Эдгар Бахман, официальные лица федерального правительства Швейцарии и кантона Берн, представители бизнес-сообщества и СМИ Швейцарии.

Один из главных гостей, посол Фуад Искендеров поприветствовал гостей в официальной части церемонии. В своем выступлении он проинформировал об осуществляемых Азербайджаном инициативах в области "зеленого" перехода, в том числе о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность Европы, о поставках "зеленой" энергии в Европу.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR İsveçrədə ilk hidrogen yanacaqdoldurma məntəqəsini açıb

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