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    SOCAR открыл сезон заправки на воде в Украине

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ SOCAR Energy Ukraine, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине, с началом сезона навигации запустил в работу два нефтеналивных бункеровщика - водные АЗС, предназначенные для заправки судов малых и средних размеров.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

    Один из них расположен в Киеве, на территории парка "Муромец", второй – в Одесской области, в акватории яхт-клуба "Совиньон".

    На плавучих заправочных станциях SOCAR предлагает такое же импортное топливо, как и на стационарных АЗС.

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