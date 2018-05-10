SOCAR открыл сезон заправки на воде в Украине

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ SOCAR Energy Ukraine, дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине, с началом сезона навигации запустил в работу два нефтеналивных бункеровщика - водные АЗС, предназначенные для заправки судов малых и средних размеров.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Один из них расположен в Киеве, на территории парка "Муромец", второй – в Одесской области, в акватории яхт-клуба "Совиньон".

На плавучих заправочных станциях SOCAR предлагает такое же импортное топливо, как и на стационарных АЗС.