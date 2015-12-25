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    ​SOCAR открыл новый центр обслуживания в Тбилиси

    Центр обслуживания расположен на улице Чолокашвили района Ваке

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Georgia Petrolium открыла новый центр обслуживания на улице Чолокашвили района Ваке города Тбилиси.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в центре, который создан в результате объединения двух крупных центров, клиентов будут обслуживать универсальные операторы.

    "Целью SOCAR Georgia Petrolium является индивидуальный подход к каждому клиенту, создание благоприятной атмосферы и качество обслуживания. В прошлом году в компании произошли значительные изменения, повысилось качество продукции и обслуживания", - заявили в SOCAR.

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