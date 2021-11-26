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SOCAR открыл новый АЗС на дороге Горус-Гафан

SOCAR открыл новый АЗС на дороге Горус-Гафан ЗАО "SOCAR PETROLEUM" сдал в эксплуатацию новую заправочную станцию под брендом SOCAR на участке дороги Горус-Гафан в Губадлинском районе.
Энергетика
26 ноября 2021 г. 17:34
SOCAR открыл новый АЗС на дороге Горус-Гафан

ЗАО "SOCAR PETROLEUM" сдал в эксплуатацию новую заправочную станцию под брендом SOCAR на участке дороги Горус-Гафан в Губадлинском районе.

Как сообщил Report заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, АЗС обеспечит бесперебойное снабжение топливом транспортных средств, используемых в строительных работах на освобожденных территориях.

По его словам, количество АЗС под брендом SOCAR достигло 41: “В Карабахском регионе действуют уже три автозаправочные станции”.

Ахмедов отметил, что АЗС работает по принципу самообслуживания, клиент осуществляет оплату через специальный платежный терминал, и сам заправляет бак: "На АЗС установлены три топливозаправочные колонки. На АЗС продается бензин марок А-95 Премиум, А-92 и дизельное топливо. Одновременно на станции могут заправиться 4 малых и одно крупнотоннажное транспортное средство”.

Представитель компании отметил, что SOCAR ранее открыл модульные АЗС в Шуше и Агдамском районе: “Последний сданный в эксплуатацию АЗС находится на территории села Эйвазлы Губадлинского района”.

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Версия на английском языке SOCAR opens new petrol station on Gorus-Gafan road
Версия на азербайджанском языке SOCAR Gorus-Qafan yolunun üzərində yeni YDM istifadəyə verib

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