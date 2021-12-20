О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR открыл АЗС на автодороге Горус-Гафан

SOCAR открыл АЗС на автодороге Горус-Гафан Состоялось открытие автомобильной заправочной станции (АЗС) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на дороге Горус-Гафан.
Энергетика
20 декабря 2021 г. 14:08
SOCAR открыл АЗС на автодороге Горус-Гафан

Состоялось открытие автомобильной заправочной станции (АЗС) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на дороге Горус-Гафан.

Как сообщает Report, АЗС построена в селе Эйвазлы Губадлинского района.

На открытии присутствовал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. Он сообщил журналистам, что на АЗС действует ОАО "Капитал Банк", посредством которого клиенты смогут расплатиться в любой валюте за топливо.

Р.Абдуллаев также добавил, что строительство новых АЗС ведется в Шуше, Агдаме и Физули.

"Населенные пункты в освобожденных районах будут газифицироваться по мере заселения", - сказал президент SOCAR.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSOCAR opens filling station on Gorus-Gafan motor road
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-ın Gorus-Qafan yolundakı YDM-nin açılışı olub

Экслюзивные новости

Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
18 декабря 2021 г. 17:55
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
17 декабря 2021 г. 17:37
Счетная палата провела аудит в Государственном рекламном агентстве
Счетная палата провела аудит в Государственном рекламном агентстве
17 декабря 2021 г. 17:18
Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации
Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации
17 декабря 2021 г. 15:13
Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB
Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB
16 декабря 2021 г. 16:47
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
15 декабря 2021 г. 15:21
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
15 декабря 2021 г. 13:13
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
14 декабря 2021 г. 11:21
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi