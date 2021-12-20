SOCAR открыл АЗС на автодороге Горус-Гафан

Состоялось открытие автомобильной заправочной станции (АЗС) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на дороге Горус-Гафан.
Как сообщает Report, АЗС построена в селе Эйвазлы Губадлинского района.
На открытии присутствовал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. Он сообщил журналистам, что на АЗС действует ОАО "Капитал Банк", посредством которого клиенты смогут расплатиться в любой валюте за топливо.
Р.Абдуллаев также добавил, что строительство новых АЗС ведется в Шуше, Агдаме и Физули.
"Населенные пункты в освобожденных районах будут газифицироваться по мере заселения", - сказал президент SOCAR.