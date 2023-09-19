SOCAR открыл 74-ую АЗС в Румынии

Государственная нефтяная компания (SOCAR) ввела в эксплуатацию новую заправочную станцию в Румынии.
Как сообщает Report со ссылкой SOCAR Petroleum SA, это 74-я по счету АЗС под брендом SOCAR в Румынии и первая в румынском портовом городе Констанца.
За короткий период деятельности в Румынии SOCAR превратился в регионального трейдера с годовым оборотом более 500 млн евро, инвестировал 70 млн евро в энергетический рынок страны, выплатил более 100 млн евро налогов в государственный бюджет.
Отметим, что в настоящее время SOCAR Petroleum SA имеет сеть заправочных станций под брендом SOCAR в 28 регионах Румынии.