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SOCAR открыл 74-ую АЗС в Румынии

SOCAR открыл 74-ую АЗС в Румынии Государственная нефтяная компания (SOCAR) ввела в эксплуатацию новую заправочную станцию в Румынии.
Энергетика
19 сентября 2023 г. 12:59
SOCAR открыл 74-ую АЗС в Румынии

Государственная нефтяная компания (SOCAR) ввела в эксплуатацию новую заправочную станцию в Румынии.

Как сообщает Report со ссылкой SOCAR Petroleum SA, это 74-я по счету АЗС под брендом SOCAR в Румынии и первая в румынском портовом городе Констанца.

За короткий период деятельности в Румынии SOCAR превратился в регионального трейдера с годовым оборотом более 500 млн евро, инвестировал 70 млн евро в энергетический рынок страны, выплатил более 100 млн евро налогов в государственный бюджет.

Отметим, что в настоящее время SOCAR Petroleum SA имеет сеть заправочных станций под брендом SOCAR в 28 регионах Румынии.

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Версия на английском языке SOCAR opens 74th filling station in Romania
Версия на азербайджанском языке SOCAR Rumıniyada 74-cü YDM-i istifadəyə verib

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