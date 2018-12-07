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    SOCAR открыл 41-ую АЗС в Румынии

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Третья автозаправочная станция под брендом SOCAR открылась в регионе Тимис (Румыния).

    Как сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ, это 41-ая по счету АЗС, открытая SOCAR в этой стране.

    АЗС оснащен самыми современными технологиями и оборудованием. SOCAR Petroleum реализует здесь 4 вида топлива Nano. На АЗС SOCAR клиенты также смогут оплачивать счета и коммунальные услуги.

    В кафе Nar на территории АЗС клиентам предлагаются местная и азербайджанская продукция, бесплатный интернет.

    Напомним, что сеть АЗС SOCAR охватывает 19 районов Румынии. SOCAR Petroleum SA действует на рынке Румынии с 2011 года. 

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