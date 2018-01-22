SOCAR открыл 39-ю автозаправочную станцию в Румынии

Бухарест. 22 января. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Petroleum SA, дочерняя структура SOCAR в Румынии, открыла очередную автозаправочную станцию в этой стране.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, это 39-ая по счету АЗС под брендом SOCAR в этой стране. Автозаправочная станция сдана в эксплуатацию в одном из туристических центров Румынии - городе Брашов.

На новой станции установлены три счетчика, способные одновременно обслужить 4 малых автотранспортных средства и 2 крупнотоннажные грузовые машины. В кафе Nar на территории АЗС клиентам предлагаются местная и азербайджанская продукция, бесплатный интернет. В соответствии с политикой президента Азербайджана Ильхама Алиева по продвижению бренда Made in Azerbaijan, во всех пунктах создан уголок, где продается продукция из Азербайджана.

Напомним, что это вторая по счету АЗС в регионе Брашов. В общей сложности, сеть АЗС SOCAR охватывает 18 районов Румынии.