SOCAR откроет 38-ю по счету автозаправочную станцию в Румынии

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Бухарест. 5 июля. REPORT.AZ/ SOCAR откроет очередную автозаправочную станцию в Румынии в ближайшие дни. Об этом сообщили восточноевропейскому бюро Report из компании SOCAR Petroleum SA в Румынии.

Пункт Ghiroda расположена в уезде Тимиш на западе Румынии на автомагистрали, соединяющей страну с Венгрией.

На станции будут продаваться бензин, дизельное топливо и LPG (сжиженный нефтяной газ). Здесь установлены три счетчика, способные одновременно обслужить 4 малых транспортных средства и 2 крупнотоннажные грузовые машины, а также зарядные станции для электромобилей. Отметим, что впервые в Румынии заправка электромобилей осуществляется на АЗС SOCAR.

В кафе Nar на территории АЗС клиентам предлагаются традиционная азербайджанская продукция, круглосуточный бесплатный интернет.

Напомним, что это вторая по счету АЗС в уезде Тимиш. В общей сложности, сеть АЗС SOCAR охватывает 18 районов Румынии.