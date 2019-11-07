​SOCAR: От имени нефтяников Азербайджана мы благодарим Мехрибан Алиеву

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила нефтяников с 70-летием "Нефтяных Камней" на своей странице в Instagram.

Как сообщает Report, SOCAR на своей странице в социальной сети адресовал Мехрибан Алиевой благодарственное письмо от имени нефтяников Азербайджана.

"От имени азербайджанских нефтяников мы благодарим азербайджанское государство в лице Мехрибан ханум Алиевой, нашего уважаемого президента Ильхама Алиева за их постоянную заботу и внимание к нашему труду. Мы обещаем достойно выполнять возложенные на нас задачи во имя процветания и укрепления позиции нашей страны в современном мире", - говорится в сообщении.