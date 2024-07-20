SOCAR организовала тур на "Нефтяные камни" по случаю Дня национальной прессы

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) организовала тур на "Нефтяные камни" для руководства SOCAR и пресс-секретарей ряда государственных учреждений и компаний.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) организовала тур на "Нефтяные камни" для руководства SOCAR и пресс-секретарей ряда государственных учреждений и компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, мероприятие организовано в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" и приурочено к 30-летию "Контракта века", 75-летию "Нефтяных камней" и Дню национальной прессы.

Участники поездки сначала возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и почтили его память.

Они также побывали в музее имени Гейдара Алиева, посетили памятник выдающемуся нефтянику-геологу Агагурбану Алиеву, комплекс памятников в память о погибших в море нефтяниках, а также комплекс памятников в честь нефтяников, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана.

Участники ознакомились с первой в мире нефтяной скважиной, пробуренной промышленным способом в открытом море.

В рамках визита также была организована концертная программа.