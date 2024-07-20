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SOCAR организовала тур на "Нефтяные камни" по случаю Дня национальной прессы

SOCAR организовала тур на "Нефтяные камни" по случаю Дня национальной прессы Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) организовала тур на "Нефтяные камни" для руководства SOCAR и пресс-секретарей ряда государственных учреждений и компаний.
Энергетика
20 июля 2024 г. 17:05
SOCAR организовала тур на Нефтяные камни по случаю Дня национальной прессы

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) организовала тур на "Нефтяные камни" для руководства SOCAR и пресс-секретарей ряда государственных учреждений и компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, мероприятие организовано в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" и приурочено к 30-летию "Контракта века", 75-летию "Нефтяных камней" и Дню национальной прессы.

Участники поездки сначала возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и почтили его память.

Они также побывали в музее имени Гейдара Алиева, посетили памятник выдающемуся нефтянику-геологу Агагурбану Алиеву, комплекс памятников в память о погибших в море нефтяниках, а также комплекс памятников в честь нефтяников, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана.

Участники ознакомились с первой в мире нефтяной скважиной, пробуренной промышленным способом в открытом море.

В рамках визита также была организована концертная программа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR bir sıra dövlət qurumlarının və şirkətlərin mətbuat katiblərinin “Neft Daşları”na səfərini təşkil edib

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