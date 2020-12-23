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SOCAR организовал 44-ю промышленную консультативную панель Энергетической Хартии

SOCAR организовал 44-ю промышленную консультативную панель Энергетической Хартии 21 декабря 2020 года состоялась 44-я Промышленная консультативная панель (IAP) Энергетической Хартии, организованная SOCAR
Энергетика
23 декабря 2020 г. 13:04
SOCAR организовал 44-ю промышленную консультативную панель Энергетической Хартии

21 декабря 2020 года состоялась 44-я Промышленная консультативная панель (IAP) Энергетической Хартии, организованная SOCAR. На мероприятии, проведенном в формате видеоконференции, присутствовали генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан Руснак и представители ряда энергетических компаний, ассоциаций, международных организаций.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на панели, посвященной теме "Роль природного газа в качестве переходного топлива", выступили Урбан Руснак, исполнительный директор SOCAR Balcan, советник президента SOCAR Мурад Гейдаров и председатель IAP Рафаэль Каюела.

Представители SOCAR и Министерства энергетики Азербайджана выступили с презентациями об энергетическом переходе, возможностях и перспективах транзита газа и водорода по "Южному газовому коридору".

Отметим, что договор об Энергетической хартии был подписан в декабре 1994 года и вступил в силу с 1998 года. Соглашение было разработано в 1991 году на основе Европейской энергетической хартии.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə Enerji Xartiyasının 44-cü Sənaye Məsləhət Paneli keçirilib

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