SOCAR организовал 44-ю промышленную консультативную панель Энергетической Хартии

21 декабря 2020 года состоялась 44-я Промышленная консультативная панель (IAP) Энергетической Хартии, организованная SOCAR

21 декабря 2020 года состоялась 44-я Промышленная консультативная панель (IAP) Энергетической Хартии, организованная SOCAR. На мероприятии, проведенном в формате видеоконференции, присутствовали генеральный секретарь Энергетической Хартии Урбан Руснак и представители ряда энергетических компаний, ассоциаций, международных организаций.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на панели, посвященной теме "Роль природного газа в качестве переходного топлива", выступили Урбан Руснак, исполнительный директор SOCAR Balcan, советник президента SOCAR Мурад Гейдаров и председатель IAP Рафаэль Каюела.

Представители SOCAR и Министерства энергетики Азербайджана выступили с презентациями об энергетическом переходе, возможностях и перспективах транзита газа и водорода по "Южному газовому коридору".

Отметим, что договор об Энергетической хартии был подписан в декабре 1994 года и вступил в силу с 1998 года. Соглашение было разработано в 1991 году на основе Европейской энергетической хартии.