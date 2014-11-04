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    SOCAR опровергает информацию о договоренности с Турцией по проведению разведочных работ у берегов Кипра

    SOCAR не имеет никаких договоренностей с Турцией о проведении разведочных работ по обнаружению месторождений углеводородов у берегов Кипра

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) не имеет никаких договоренностей с Турцией о проведении разведочных работ по обнаружению месторождений углеводородов у берегов Кипра. Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR. 

    "SOCAR никогда не проводила подобных работ в указанном регионе и в настоящее время никакие работы не проводятся", - отметили в пресс-службе компании.

    Отметим, что ранее греческие СМИ распространили информацию о том, что SOCAR совместно с Турцией намерена провести разведочные работы у берегов Кипра.

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