SOCAR опровергает информацию о договоренности с Турцией по проведению разведочных работ у берегов Кипра

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) не имеет никаких договоренностей с Турцией о проведении разведочных работ по обнаружению месторождений углеводородов у берегов Кипра. Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

"SOCAR никогда не проводила подобных работ в указанном регионе и в настоящее время никакие работы не проводятся", - отметили в пресс-службе компании.

Отметим, что ранее греческие СМИ распространили информацию о том, что SOCAR совместно с Турцией намерена провести разведочные работы у берегов Кипра.