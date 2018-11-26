SOCAR опроверг слухи о погашении долгов граждан Грузии

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Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) прокомментировала распространенную в социальных сетях информацию о погашении компанией долгов граждан Грузии.

Как сообщает Report, на странице SOCAR в социальной сети Facebook говорится, что распространяемые со вчерашнего дня слухи о том, что SOCAR погасил долги граждан Грузии - не что иное, как провокация и ложь.

"Глобальный бренд Азербайджана SOCAR приносит доходы Азербайджану благодаря операциям в различных странах. Доходы для Азербайджана в Грузии, Турции, Швейцарии и других зарубежных странах составили более 90% от общих доходов SOCAR в прошлом году", - говорится в информации.

SOCAR не производит никаких выплат в Грузии, помимо налогов, предусмотренных законодательством.