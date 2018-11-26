 Наверх
    Закрыть фоторежим

    SOCAR опроверг слухи о погашении долгов граждан Грузии

    © Report

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) прокомментировала распространенную в социальных сетях информацию о погашении компанией долгов граждан Грузии.

    Как сообщает Report, на странице SOCAR в социальной сети Facebook говорится, что распространяемые со вчерашнего дня слухи о том, что SOCAR погасил долги граждан Грузии - не что иное, как провокация и ложь.

    "Глобальный бренд Азербайджана SOCAR приносит доходы Азербайджану благодаря операциям в различных странах. Доходы для Азербайджана в Грузии, Турции, Швейцарии и других зарубежных странах составили более 90% от общих доходов SOCAR в прошлом году", - говорится в информации.

    SOCAR не производит никаких выплат в Грузии, помимо налогов, предусмотренных законодательством.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi