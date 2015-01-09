​SOCAR официально поддержал проведение в Баку энергетического форума

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) официально поддержала проведение в Баку III международного Каспийского энергетического форума (Caspian Energy Forum-2015). Об этом Report сообщили в Каспийском европейском клубе (Caspian European Club), который является основным организатором форума. По словам исполнительного директора клуба Телмана Алиева, на открытие этого форума приглашен президент Азербайджана, председатель "Caspian European Club" Ильхам Алиев: "На форуме также примут участие руководители государственных структур Азербайджана, стран Каспийско-черноморского и Балтийского регионов, руководители министерств и ведомств, представители дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, а также руководители крупных международных компаний".

В рамках проведения форума, в первой части будут обсуждены аспекты интеграции стран Каспийско-черноморского и Балтийского регионов в мировой энергетический рынок. В центре внимания участников форума будут вопросы, связанные с повышением роли энергетических, транспортных проектов Азербайджана, газопроводов, проекта Южный коридор.

Во второй части пройдет Каспийский энергетический форум, посвященный развитию ненефтяного сектора. На мероприятии пройдет обсуждение вопросов, связанных с финансово-банковской системой, страхованием, телекоммуникацией, туризмом, машиностроением, строительством и другими отраслями ненефтяного сектора.