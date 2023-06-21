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SOCAR: Одна из наших целей - энергетическая безопасность Азербайджана и стран региона

SOCAR: Одна из наших целей - энергетическая безопасность Азербайджана и стран региона Одной из целей Государственной нефтяной компании (SOCAR) является обеспечение энергетической безопасности Азербайджана и стран региона
Энергетика
21 июня 2023 г. 16:37
SOCAR: Одна из наших целей - энергетическая безопасность Азербайджана и стран региона

Одной из целей Государственной нефтяной компании (SOCAR) является обеспечение энергетической безопасности Азербайджана и стран региона.

Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф cказал на проходящем сегодня в Баку саммите по человеческим ресурсам.

По его словам, для обеспечения энергетической безопасности необходимо использовать устойчивые, рациональные и прогрессивные технологии: "А для достижения этого и уверенного движения к поставленным целям самым важным и главным из всех ресурсов являются человеческие ресурсы".

"Развитие человеческих ресурсов и человеческого капитала - это постоянный процесс. В современную эпоху каждый человек, независимо от того, где он учится, должен находиться в постоянном динамичном развитии, участвовать в тренингах по саморазвитию", - сказал он.

Р. Наджаф отметил, что в рамках долгосрочных программ SOCAR по образованию за рубежом значительное число сотрудников получили образование за границей и в настоящее время работают в компании: "Они вносят свой вклад в развитие SOCAR с помощью полученных знаний и приобретенного опыта".

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: "Hədəflərimizdən biri Azərbaycan və region ölkələrinin enerji təhlükəsizliyidir"

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