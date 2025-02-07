SOCAR оценивает возможность производства экологичного авиатоплива

Компания SOCAR Turkiye Enerji изучает возможность производства на НПЗ STAR экологически чистого авиационного топлива (SAF).

Компания SOCAR Turkiye Enerji изучает возможность производства на НПЗ STAR экологически чистого авиационного топлива (SAF).

Об этом сообщает Report со ссылкой на главу подразделения SOCAR Turkiye по нефтепереработке и нефтехимии Кянана Мирзоева.

«В сфере нефтепереработки мы ожидаем роста спроса на биотопливо, и в этой связи у нас есть проект, над которым мы сейчас работаем. Это проект по производству экологически чистого авиационного топлива Sustainable Aviation Fuel (SAF). В настоящее время он находится на стадии технической оценки, и мы верим, что производство SAF станет крупнейшим преобразованием на НПЗ. Мы уже начали работу над этим проектом», — сказал Мирзоев.

Кроме того, он отметил, что в нефтехимическом секторе компания в целом ожидает роста спроса на химическую и нефтехимическую продукцию.

"Мы считаем, что нефтехимическая и химическая отрасли будут создавать наибольший спрос на нефть. Поэтому наша стратегия, как SOCAR, заключается в развитии в этих секторах", — подчеркнул он.

SAF — это устойчивое авиационное топливо, представляющее собой экологически чистую версию топлива Jet-A1. В отличие от обычного авиакеросина, SAF в чистом виде сокращает выбросы углерода на 80%. SAF и Jet-A1 взаимозаменяемы, что позволяет смешивать их в емкостях для хранения в аэропортах с имеющимся топливом.

США планируют перейти на 50-процентное использование SAF к 2050 году. Европейский Союз, начиная с 2025 года, введет использование SAF на уровне 2%, увеличив этот показатель до 5% с 2030 года и до 63% к 2050 году.