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    SOCAR обязуется поставлять 10 млн тонн сырой нефти на завод STAR в Турции

    Нефтяная корзина для строящегося в Турции завода STAR будет состоять как из тяжелых, так и легких сортов нефти© Report/ Firi Salim

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Нефтяная корзина для строящегося в Турции завода STAR будет состоять как из тяжелых, так и легких сортов нефти.

    Как передает Report, об этом заявил глава Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднан Ахмедзаде, комментируя вопрос о поставках SOCAR сырья на строящийся в Турции завод STAR.

    "SOCAR подписал контракт и взял на себя все обязательства. Согласно обязательствам перед всеми финансовым и банковскими институтами, которые выделили кредит на этот проект, SOCAR обязуется поставлять сырую нефть в объеме 10 млн тонн нефти на данный завод", - заявил А. Ахмедзаде.

    По его словам, нефтяная корзина завода будет достаточно широкая - планируются поставки как тяжелых, так и легких сортов нефти.

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