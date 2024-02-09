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SOCAR объявила показатели бурения, добычи, переработки и экспорта за прошлый год

SOCAR объявила показатели бурения, добычи, переработки и экспорта за прошлый год В 2023 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) пробурила около 74 тысяч метров.
Энергетика
9 февраля 2024 г. 23:54
SOCAR объявила показатели бурения, добычи, переработки и экспорта за прошлый год

В 2023 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) пробурила около 74 тысяч метров.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 1,2% больше показателей 2022 года.

На месторождениях, эксплуатируемых компанией самостоятельно или в качестве основного акционера, добыто 7,7 млн ​​тонн нефти и 8,4 млрд кубометров газа. "По сравнению с соответствующим периодом 2022 года добыча нефти осталась относительно стабильной, а добыча газа выросла на 4%", - говорится в информации.

В сообщении SOCAR отмечается, что тенденция роста добычи газа по всей стране сохранилась и увеличилась на 3,3% по сравнению с соответствующим показателем 2022 года и составила 48,3 миллиарда кубических метров. В целом за год в Азербайджане было добыто более 30,1 миллиона тонн сырой нефти.

За отчетный период SOCAR экспортировала на внешние рынки 17,8 миллиона тонн нефти.

"Сюда входят объемы нефти, добываемые компанией собственными возможностями, а также принадлежащие государству Азербайджану и SOCAR доли прибыли от нефти, добываемой международными консорциумами, действующими в нашей стране", - отмечается в информации.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR ötən il üçün qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb

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