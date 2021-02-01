SOCAR объявила о новых условиях поставок бензина и СПГ в Пакистан

Компания SOCAR Trading, которая выиграла тендер и подтвердила поставку груза СПГ в период с 15 по 16 февраля, была удивлена слухами якобы об отказе от выполнения обязательств по этой поставке

SOCAR Trading, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана, предложила поставки бензина и сжиженного природного газа (СПГ) в кредит для компаний Pakistan LNG Ltd (PLL) и Pakistan State Oil (PSO) в течение года в рамках межправительственного соглашения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанскую прессу.

Правительственная договоренность (G2G) направлена на развитие стратегически дружественных отношений между двумя странами.

Отмечается, что Азербайджан является крупным производителем нефти и газа и управляет несколькими нефтеперерабатывающими и химическими заводами во многих странах

Компания SOCAR Trading, которая выиграла тендер и подтвердила поставку груза СПГ в период с 15 по 16 февраля, была удивлена слухами якобы об отказе от выполнения обязательств по этой поставке. Груз должен прибыть в Пакистан, как указано в контракте.

SOCAR Trading предложил долгосрочную поставку бензина и СПГ, и это предложение было основано на коммерчески приемлемых условиях для обеих сторон, ни одна из сторон не подвергалась необоснованному давлению, сообщили в компании.