SOCAR обсуждает вопрос строительства станций CNG в стране

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в апреле-мае текущего года планирует обсудить вопрос строительства в стране заправочных станций сжатого природного газа (Compressed Natural Gas - CNG). Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-президент SOCAR по переработке Давид Мамедов. "Ведутся работы. Окончательное решение не принято. Дело в том, что граждане добровольно не перейдут на сжатый газ, так как в Азербайджане нет сети".

Д.Мамедов сообщил, что на первом этапе станции CNG в Азербайджане будут установлены в крупных городах: “Очень удобно, что топливо жидкое. У нас с каждым годом все меньше и меньше пользуются жидким газом, состоящим из смеси пропана и бутана, так как возникают определенные проблемы. Ежегодно следует проходить контроль МЧС, так как это очень опасно. Использование сжатого газа мы планируем для общественно-транспортных и бюджетных организаций в таких больших городах, как Баку, Сумгаит. Во-первых, это самый экологически чистый вид топлива. По сравнению с другими видами топлива, вредное воздействие на окружающую среду этого вида топлива практически приравнивается к нулю. Во-вторых, им легко заправлять автомобили, так как он не требует специального устройства. Работы в этом направлении ведутся и рассмотрение вопроса планируется на апрель-май”.

Напомним, что ранее руководство SOCAR сообщило о строительстве 6 станций СNG в Азербайджане.