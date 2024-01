SOCAR обсуждает сотрудничество со швейцарской компанией в сфере цифровой трансформации

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и швейцарская компания Egon Zehnder Consulting изучают потенциальное сотрудничество в сфере цифровой трансформации и инноваций.

Как передает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал в соцсети "X".

В ходе встречи с генеральным директором Egon Zehnder Consulting Майклом Энссером в рамках Давосского экономического форума обсуждались долгосрочные корпоративные стратегии SOCAR и устойчивость бизнеса, а также потенциальные возможности сотрудничества в области развития конкурентоспособного человеческого капитала.