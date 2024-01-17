О нас

SOCAR обсуждает сотрудничество со швейцарской компанией в сфере цифровой трансформации

SOCAR обсуждает сотрудничество со швейцарской компанией в сфере цифровой трансформации Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и швейцарская компания Egon Zehnder Consulting изучают потенциальное сотрудничество в сфере цифровой трансформации и инноваций.
Энергетика
17 января 2024 г. 16:49
SOCAR обсуждает сотрудничество со швейцарской компанией в сфере цифровой трансформации

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и швейцарская компания Egon Zehnder Consulting изучают потенциальное сотрудничество в сфере цифровой трансформации и инноваций.

Как передает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал в соцсети "X".

В ходе встречи с генеральным директором Egon Zehnder Consulting Майклом Энссером в рамках Давосского экономического форума обсуждались долгосрочные корпоративные стратегии SOCAR и устойчивость бизнеса, а также потенциальные возможности сотрудничества в области развития конкурентоспособного человеческого капитала.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке SOCAR, Egon Zehnder Consulting exploring potential collaborations in digital transformation
Версия на азербайджанском языке SOCAR İsveçrə şirkəti ilə rəqəmsal transformasiya sahəsində əməkdaşlığı araşdırır

Самое читаемое

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
11 января 2024 г. 06:30
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
16 января 2024 г. 08:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi