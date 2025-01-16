SOCAR обсудил возможности сотрудничества с Ливией

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф обсудил возможности сотрудничества по торговым и производственным проектам с чрезвычайным и полномочным послом Ливии в Азербайджане Али Салемом Насером.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф обсудил возможности сотрудничества по торговым и производственным проектам с чрезвычайным и полномочным послом Ливии в Азербайджане Али Салемом Насером.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, стороны отметили важность развития отношений между Азербайджаном и Ливией в энергетической сфере.

Также обсуждено углубление партнерских отношений между SOCAR и Национальной нефтяной компанией Ливии и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.