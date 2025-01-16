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SOCAR обсудил возможности сотрудничества с Ливией

SOCAR обсудил возможности сотрудничества с Ливией Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф обсудил возможности сотрудничества по торговым и производственным проектам с чрезвычайным и полномочным послом Ливии в Азербайджане Али Салемом Насером.
Энергетика
16 января 2025 г. 16:39
SOCAR обсудил возможности сотрудничества с Ливией

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф обсудил возможности сотрудничества по торговым и производственным проектам с чрезвычайным и полномочным послом Ливии в Азербайджане Али Салемом Насером.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, стороны отметили важность развития отношений между Азербайджаном и Ливией в энергетической сфере.

Также обсуждено углубление партнерских отношений между SOCAR и Национальной нефтяной компанией Ливии и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Liviya ilə treydinq üzrə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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