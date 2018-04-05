SOCAR обсудила в Софии возможности участия в газификации Болгарии

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Согласно достигнутой между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым договоренности об изучении возможности участия Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в программе газификации Болгарии, делегация в составе руководящих лиц SOCAR отправилась в Софию для обсуждений с соответствующими структурами Болгарии.

Как сообщили Report в SOCAR, первую встречу делегация провела с министром энергетики Болгарии Теменужкой Петковой. Т.Петкова выразила возможную поддержку правительства в связи с перспективой участия SOCAR в газификации Болгарии.

В свою очередь, советник президента SOCAR, исполнительный директор SOCAR Balkans Мурад Гейдаров сообщил о текущей ситуации в связи с реализацией проекта "Южный газовый коридор".

Затем исполнительный директор компании ICGB Теодора Георгиева рассказала о проекте интерконнектора Греция-Болгария, а исполнительный директор Bulgartransgaz Владимир Малинов проинформировал о проектах, реализуемых в рамках программы развития газовой инфраструктуры.

Затем специалисты провели обсуждения.

Делегация SOCAR провела встречу с Регулирующим органом по вопросам водных и энергетических ресурсов Болгарии. Председатель правления Регулирующего органа, профессор Иван Иванов и другие члены правления предоставили информацию о деятельности регулирующего органа, существующих законодательных и нормативных актах в газовом секторе страны. С целью ответа на соответствующие запросы делегации SOCAR обсуждался широкий круг вопросов, связанных с вопросами лицензирования, правовыми и финансовыми аспектами и техническими требованиями для развития газораспределительной системы. В будущем стороны продолжат переговоры в этих направлениях.

Напомним, что уже в этом году завершатся проекты второй стадии разработки газового месторождения "Шахдениз", расширения Южно-Кавказского трубопровода и участка TANAP до Турции - трех сегментов мегапроекта "Южный газовый коридор", строящегося на двух континентах и в шести странах. С 2020 года по трубопроводу TAP, четвертому сегменту Южного газового коридора, начнутся поставки первого газа на европейские рынки. Часть газа, добываемого на месторождении "Шахдениз", будет направлена на внутренний спрос Азербайджана под гарантии. Ежегодно 6 млрд кубометров газа будет продаваться на рынки Турции, 10 млрд – Европы. На данный момент осуществляется проектирование в связи с развитием газораспределительных сетей в балканских странах в целях реализации на рынках этих стран части природного газа, предназначенного для транспортировки по ЮГК.