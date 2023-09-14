О нас

SOCAR обсудила сотрудничество с ITFC в области декарбонизации и цифровизации

SOCAR обсудила сотрудничество с ITFC в области декарбонизации и цифровизации Государственная нефтяная компания (SOCAR) и Международная исламская корпорация по финансированию торговли (ITFC), входящая в группу Исламского банка развития (IsDB), обсудили инфраструктурные проекты, потенциальные возможности сотрудничества в области воз
Энергетика
14 сентября 2023 г. 18:55
SOCAR обсудила сотрудничество с ITFC в области декарбонизации и цифровизации

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и Международная исламская корпорация по финансированию торговли (ITFC), входящая в группу Исламского банка развития (IsDB), обсудили инфраструктурные проекты, потенциальные возможности сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, декарбонизации и цифровизации.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом заявил сегодня президент SOCAR Ровшан Наджаф на встрече с генеральным директором ITFC Хани Салемом Сонболом.

На встрече было выражено удовлетворение долгосрочными плодотворными отношениями между Азербайджаном и IsDB, подчеркнуто значение проектов, реализуемых IsDB в стране по различным направлениям, в том числе в энергетическом секторе, с точки зрения устойчивого экономического развития Азербайджана.

В рамках встречи была представлена информация об инвестиционных проектах, реализуемых SOCAR, отмечено, что приоритетными направлениями определены устойчивая добыча углеводородных ресурсов, развитие возобновляемых источников энергии, а также внедрение цифровых и инновационных технологий.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR ITFC ilə dekarbonizasiya və rəqəmsallaşma sahələrində əməkdaşlığı müzakirə edib

Экслюзивные новости

Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi