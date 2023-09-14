SOCAR обсудила сотрудничество с ITFC в области декарбонизации и цифровизации

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и Международная исламская корпорация по финансированию торговли (ITFC), входящая в группу Исламского банка развития (IsDB), обсудили инфраструктурные проекты, потенциальные возможности сотрудничества в области воз

Государственная нефтяная компания (SOCAR) и Международная исламская корпорация по финансированию торговли (ITFC), входящая в группу Исламского банка развития (IsDB), обсудили инфраструктурные проекты, потенциальные возможности сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, декарбонизации и цифровизации.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, об этом заявил сегодня президент SOCAR Ровшан Наджаф на встрече с генеральным директором ITFC Хани Салемом Сонболом.

На встрече было выражено удовлетворение долгосрочными плодотворными отношениями между Азербайджаном и IsDB, подчеркнуто значение проектов, реализуемых IsDB в стране по различным направлениям, в том числе в энергетическом секторе, с точки зрения устойчивого экономического развития Азербайджана.

В рамках встречи была представлена информация об инвестиционных проектах, реализуемых SOCAR, отмечено, что приоритетными направлениями определены устойчивая добыча углеводородных ресурсов, развитие возобновляемых источников энергии, а также внедрение цифровых и инновационных технологий.

Стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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