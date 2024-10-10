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SOCAR обсудила с японской компанией сотрудничество в энергопереходе

SOCAR обсудила с японской компанией сотрудничество в энергопереходе Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудила с японской компанией возможности сотрудничества в сферах энергетического перехода и декарбонизации.
Энергетика
10 октября 2024 г. 11:37
SOCAR обсудила с японской компанией сотрудничество в энергопереходе

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудила с японской компанией возможности сотрудничества в сферах энергетического перехода и декарбонизации.

Как сообщает Report со ссылкой на госкомпанию, переговоры состоялись между президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и президентом Yokogawa Europe B.V., вице-президентом Yokogawa Electric Corporation Сеита Хагихара.

На встрече также рассмотрены перспективы расширения отношений, сотрудничество в цифровизации производства, переработке и других сферах.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, Japanese company mull cooperation in energy transition, decarbonization
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Yaponiya şirkəti ilə enerji keçidi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

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