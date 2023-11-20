SOCAR обсудила с Пакистаном развитие инфраструктуры природного газа и поставки СПГ

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) провела переговоры с Пакистаном относительно торговли нефтью и нефтепродуктами, развития газовой инфраструктуры и поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) провела переговоры с Пакистаном относительно торговли нефтью и нефтепродуктами, развития газовой инфраструктуры и поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Переговоры состоялись сегодня в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с участниками курса Национального управления Исламской Республики Пакистан.

В рамках встречи были озвучены долгосрочные стратегические цели SOCAR, представлена информация о региональных и глобальных энергетических проектах. Было выражено удовлетворение дружественными отношениями между странами и высоким уровнем стратегического партнерства, подчеркнуто успешное развитие сотрудничества как во всех сферах, так и, в том числе, в энергетической сфере.