SOCAR обсудила с ADNOC полномасштабное развитие газового проекта "Абшерон"

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе обсудили ход реализации проекта "Абшерон", его полномасштабное развитие.

Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе обсудили ход реализации проекта "Абшерон", его полномасштабное развитие.

Как передает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал на своей странице в соцсети X.

"Я принял участие в стратегическом диалоге с Мусаббе Аль Кааби, исполнительным директором по низкоуглеродным решениям и международному росту компании ADNOC. Мы обсудили ход реализации проекта "Абшерон", его полномасштабное развитие, а также изучили потенциальные возможности для будущего сотрудничества в сфере низкоуглеродных решений и возобновляемых источников энергии", - отметил Р. Наджаф.

Отметим, что в декабре прошлого года SOCAR и ADNOC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Соглашение предусматривает дальнейшее расширение совместной деятельности SOCAR и ADNOC в области охраны окружающей среды, а также вопросы сотрудничества в области “голубого водорода”, геотермальной энергии и управления выбросами углерода.

В августе 2023 года компания ADNOC подписала соглашение с SOCAR и французской компанией TotalEnergies о приобретении 30% доли участия в газоконденсатном месторождении "Абшерон".