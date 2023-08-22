SOCAR обсудил реализацию совместных проектов с Узбекистаном

Сегодня прошло обсуждение сотрудничества в нефтегазовом секторе и реализации совместных проектов между Азербайджаном и Узбекистаном.

Сегодня прошло обсуждение сотрудничества в нефтегазовом секторе и реализации совместных проектов между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с находящимся с визитом в Баку министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мирзамахмудовым.

Стороны также обсудили вопросы разработки углеводородных ресурсов, цифровизации, организации взаимного обмена опытом и другие представляющие взаимный интерес вопросы.

Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из задач, поставленных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Было отмечено, что основанное на дружественных отношениях сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается по всем направлениям.

Также была подчеркнута особая роль в расширении отношений между двумя странами взаимных визитов на высоком уровне. В этой связи была отмечена значимость документов, подписанных в рамках прошедшего 21 августа азербайджано-узбекского бизнес-форума.