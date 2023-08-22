О нас

SOCAR обсудил реализацию совместных проектов с Узбекистаном

SOCAR обсудил реализацию совместных проектов с Узбекистаном Сегодня прошло обсуждение сотрудничества в нефтегазовом секторе и реализации совместных проектов между Азербайджаном и Узбекистаном.
Энергетика
22 августа 2023 г. 17:36
SOCAR обсудил реализацию совместных проектов с Узбекистаном

Сегодня прошло обсуждение сотрудничества в нефтегазовом секторе и реализации совместных проектов между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с находящимся с визитом в Баку министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мирзамахмудовым.

Стороны также обсудили вопросы разработки углеводородных ресурсов, цифровизации, организации взаимного обмена опытом и другие представляющие взаимный интерес вопросы.

Кроме того, на встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из задач, поставленных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Было отмечено, что основанное на дружественных отношениях сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном успешно развивается по всем направлениям.

Также была подчеркнута особая роль в расширении отношений между двумя странами взаимных визитов на высоком уровне. В этой связи была отмечена значимость документов, подписанных в рамках прошедшего 21 августа азербайджано-узбекского бизнес-форума.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоSOCAR President, Uzbek Energy Minister mull implementation of joint projects
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Özbəkistanla birgə layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə edib

Другие новости из категории

Цены на бензин в Италии достигли самого высокого значения с июля 2022 года
Цены на бензин в Италии достигли самого высокого значения с июля 2022 года
22 августа 2023 г. 16:47
Азербайджан и Узбекистан подписали Дорожную карту по энергетическому сотрудничеству
Азербайджан и Узбекистан подписали Дорожную карту по энергетическому сотрудничеству
22 августа 2023 г. 13:27
Equinor ASA изучает возможность продажи своих активов в Азербайджане
Equinor ASA изучает возможность продажи своих активов в Азербайджане
22 августа 2023 г. 10:54
​​​​​​​Азербайджанская нефть незначительно подорожала
​​​​​​​Азербайджанская нефть незначительно подорожала
22 августа 2023 г. 09:35
Президент SOCAR встретился с председателем правления ”Узбекнефтегаза
ВидеоПрезидент SOCAR встретился с председателем правления ”Узбекнефтегаза"
21 августа 2023 г. 21:07
Венгрия будет получать СПГ из Катара с 2027 года
Венгрия будет получать СПГ из Катара с 2027 года
21 августа 2023 г. 18:19
Цены на нефть несколько ускорили рост
Цены на нефть несколько ускорили рост
21 августа 2023 г. 16:00
Азеришыг заменяет старые линии в освобожденном от оккупации Кяльбаджаре на новые
"Азеришыг" заменяет старые линии в освобожденном от оккупации Кяльбаджаре на новые
21 августа 2023 г. 15:24
В Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище
В Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище
21 августа 2023 г. 14:04
Цены на газ в Европе выросли на новостях из Австралии
Цены на газ в Европе выросли на новостях из Австралии
21 августа 2023 г. 10:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi