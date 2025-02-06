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SOCAR обсудила расширение сотрудничества со словенскими компаниями

SOCAR обсудила расширение сотрудничества со словенскими компаниями Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассмотрела возможности укрепления связей со словенскими компаниями в различных сферах энергетического сектора.
Энергетика
6 февраля 2025 г. 14:13
SOCAR обсудила расширение сотрудничества со словенскими компаниями

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассмотрела возможности укрепления связей со словенскими компаниями в различных сферах энергетического сектора.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, эти вопросы обсуждались на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с председателем правления Petrol d.d. Сашо Бергером и генеральным директором Geoplin d.o.o. Симоном Урбанклом.

Стороны выразили удовлетворенность текущим сотрудничеством между SOCAR и словенскими компаниями, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Sloveniya şirkətləri ilə enerji əlaqələrini genişləndirmək istəyir

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