SOCAR обсудила перспективы сотрудничества с "Узбекнефтегазом"

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области возобновляемых источников энергии.

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, об этом президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф написал на странице в социальной сети "X".

"На 26-й Международной выставке и конференции "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2024" состоялась встреча с председателем "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиковым. Обсудили успешное развитие двусторонних отношений, а также текущие и перспективные возможности сотрудничества в области человеческого капитала, возобновляемых источников энергии, декарбонизации, инноваций и цифровизации. Также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в публикации.