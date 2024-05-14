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SOCAR обсудила перспективы сотрудничества с "Узбекнефтегазом"

SOCAR обсудила перспективы сотрудничества с "Узбекнефтегазом" Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области возобновляемых источников энергии.
Энергетика
14 мая 2024 г. 13:00
SOCAR обсудила перспективы сотрудничества с Узбекнефтегазом

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, об этом президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф написал на странице в социальной сети "X".

"На 26-й Международной выставке и конференции "Нефть и газ Узбекистана - OGU 2024" состоялась встреча с председателем "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиковым. Обсудили успешное развитие двусторонних отношений, а также текущие и перспективные возможности сотрудничества в области человеческого капитала, возобновляемых источников энергии, декарбонизации, инноваций и цифровизации. Также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR discusses prospective co-op opportunities with Uzbekneftgaz
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR “Özbəkneftqaz” ilə perspektiv əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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