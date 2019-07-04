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SOCAR обсудила новые проекты с ПРООН

​SOCAR обсудила новые проекты с ПРООН

Состоялась встреча между делегациями во главе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым и резидентом-представителем Программы развития ООН Алессандро Фракассетти.

Как сообщили Report в SOCAR, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейшем сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, обсудили перспективные проекты.

Было отмечено, что совместные экологические проекты входят в сферу интересов обеих организаций. На встрече были обсуждены перспективы совместной разработки проектов по очистке загрязненных нефтью почвы и воды, озеленению очищенных территорий, модернизации газопроводов после завершения совместного проекта ПРООН и SOCAR "Национальный план действий по сокращению эмиссии углеродов в секторе потребления топлива в Азербайджане" (NAMA).

SOCAR и ПРООН реализуют проект NAMA с июля 2015 года. Пятилетний проект финансируется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и ПРООН.  

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