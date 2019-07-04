​SOCAR обсудил углубление сотрудничества с Baker Hughes GE

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с председателем и генеральным исполнительным директором Baker Hughes GE Лоренцо Симонелли.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече стороны обсудили текущую ситуацию и роль цифровых технологий в мировой нефтяной промышленности, а также углубление сотрудничества между компаниями, провели обмен мнениями по вопросам увеличения добычи на эксплуатируемых SOCAR месторождениях, восстановления добычи на старых скважинах, внедрение подводных технологий в новых проектах и пр.

В ходе встречи также затронуто сотрудничество Baker Hughes GE с Бакинской высшей школой нефти SOCAR, подчеркнута значимость данного взаимодействия в подготовке высококвалифицированных кадров в Азербайджане.

Baker Hughes GE начал свою деятельность в Азербайджане в 1990 году. Помимо SOCAR, компания сотрудничает с BP, TOTAL, Equinor, а также Caspian Drilling Company.