SOCAR продолжит сотрудничество с индийскими компаниями

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена продолжить сотрудничество с индийскими компаниями.

Как сообщает Report, об этом президент SOCAR Ровшан Наджаф написал на своей странице в соцсети "Х".

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент SOCAR встретился с министром нефти и природного газа, жилищного строительства и городского хозяйства Индии Хардипом Сингхом Пури.

"В ходе встречи мы обсудили продолжающееся сотрудничество между компаниями двух стран", - написал Р.Наджаф.