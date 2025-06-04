SOCAR обсудил сотрудничество с Ассоциацией Казахстана по корпоративным ценностям

14:01

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудила возможности сотрудничества с Ассоциацией по связям с бизнесом, обществом и государством Казахстана в области корпоративных ценностей.

Об этом Report сообщили из SOCAR.

Обсуждения на эту тему состоялись в ходе встречи вице-президента SOCAR Зибы Мустафаевой с президентом Ассоциации по связям с бизнесом, обществом и государством Казахстана Айжан Утеуовой.

“В ходе встречи была подчеркнута важность инклюзивности в нефтегазовом секторе. Гостям представили информацию о программах SOCAR "Женщины-лидеры" и "Молодые таланты", а также о работе компании по поддержке женских инициатив с использованием инновационных подходов”, - говорится в информации.

Кроме того, участникам встречи рассказали о корпоративных ценностях SOCAR и обсудили возможные направления сотрудничества в данной сфере.