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SOCAR обсудил сотрудничество с Ассоциацией Казахстана по корпоративным ценностям

SOCAR обсудил сотрудничество с Ассоциацией Казахстана по корпоративным ценностям 14:01
Энергетика
4 июня 2025 г. 14:19
SOCAR обсудил сотрудничество с Ассоциацией Казахстана по корпоративным ценностям

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудила возможности сотрудничества с Ассоциацией по связям с бизнесом, обществом и государством Казахстана в области корпоративных ценностей.

Об этом Report сообщили из SOCAR.

Обсуждения на эту тему состоялись в ходе встречи вице-президента SOCAR Зибы Мустафаевой с президентом Ассоциации по связям с бизнесом, обществом и государством Казахстана Айжан Утеуовой.

“В ходе встречи была подчеркнута важность инклюзивности в нефтегазовом секторе. Гостям представили информацию о программах SOCAR "Женщины-лидеры" и "Молодые таланты", а также о работе компании по поддержке женских инициатив с использованием инновационных подходов”, - говорится в информации.

Кроме того, участникам встречи рассказали о корпоративных ценностях SOCAR и обсудили возможные направления сотрудничества в данной сфере.

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Версия на английском языке ФотоSOCAR, Association of Kazakhstan discuss cooperation on corporate values
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Qazaxıstanın Assosiasiyası ilə korporativ dəyərlərlə bağlı əməkdaşlığı müzakirə edib

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