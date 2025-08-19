О нас

SOCAR обсудил с Arthur D. Little применение ИИ в промышленности

SOCAR обсудил с Arthur D. Little применение ИИ в промышленности 17^25 Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Arthur D. Little провели обмен мнениями о применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности и развитии возобновляемых источников энергии.
Энергетика
19 августа 2025 г. 17:43
SOCAR обсудил с Arthur D. Little применение ИИ в промышленности

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Arthur D. Little провели обмен мнениями о применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности и развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения прошли на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с партнером компании Arthur D. Little, глобальным руководителем по энергетике, коммунальным услугам и ресурсам Микаэлем Крузе.

На встрече предоставлена информация о многопрофильных направлениях деятельности SOCAR в энергетическом секторе, стратегических проектах, реализуемых в Азербайджане и зарубежных странах, рассмотрели различные практики в области инновационных моделей управления в энергетической промышленности, оптимизации операций и повышения конкурентоспособности.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам энергетического перехода, цифровизации, применения технологий ИИ в промышленности, развития возобновляемых источников энергии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR “Arthur D. Little" ilə sənayedə süni intellektin tətbiqini müzakirə edib

Другие новости из категории

SOCAR создаст новые юридические лица
SOCAR создаст новые юридические лица
19 августа 2025 г. 15:49
В Азербайджане разработают правила технической эксплуатации объектов газоснабжения
В Азербайджане разработают правила технической эксплуатации объектов газоснабжения
19 августа 2025 г. 15:32
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О газоснабжении, он вступит в силу с 2026 года
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О газоснабжении", он вступит в силу с 2026 года
19 августа 2025 г. 15:29
Азербайджан с начала года сократил экспорт нефти в Хорватию почти на 5%
Азербайджан с начала года сократил экспорт нефти в Хорватию почти на 5%
19 августа 2025 г. 14:36
Франция импортировала в июле около 82 тыс. тонн нефти из Азербайджана
Франция импортировала в июле около 82 тыс. тонн нефти из Азербайджана
19 августа 2025 г. 11:52
Азербайджан в I полугодии экспортировал более 3,1 тыс. тонн бензина AI-92
Азербайджан в I полугодии экспортировал более 3,1 тыс. тонн бензина AI-92
19 августа 2025 г. 11:38
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию почти на 50%
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию почти на 50%
19 августа 2025 г. 11:06
Турция сократила импорт нефти из Азербайджана более чем в 5 раз
Турция сократила импорт нефти из Азербайджана более чем в 5 раз
19 августа 2025 г. 10:52
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
19 августа 2025 г. 09:23
КТК проводит плановый ремонт на одном из ВПУ
КТК проводит плановый ремонт на одном из ВПУ
18 августа 2025 г. 22:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi