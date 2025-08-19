SOCAR обсудил с Arthur D. Little применение ИИ в промышленности

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Arthur D. Little провели обмен мнениями о применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности и развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, обсуждения прошли на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с партнером компании Arthur D. Little, глобальным руководителем по энергетике, коммунальным услугам и ресурсам Микаэлем Крузе.

На встрече предоставлена информация о многопрофильных направлениях деятельности SOCAR в энергетическом секторе, стратегических проектах, реализуемых в Азербайджане и зарубежных странах, рассмотрели различные практики в области инновационных моделей управления в энергетической промышленности, оптимизации операций и повышения конкурентоспособности.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам энергетического перехода, цифровизации, применения технологий ИИ в промышленности, развития возобновляемых источников энергии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.