SOCAR обсудил экспорт газа из Азербайджана в Болгарию

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с министром энергетики Болгарии Владимиром Малиновым.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с министром энергетики Болгарии Владимиром Малиновым.

Как сообщили Report в Госнефтекомпании, стороны обсудили вопросы экспорта азербайджанского газа в Болгарию.

В ходе встречи было подчеркнуто успешное развитие связей между Азербайджаном и Болгарией в энергетическом секторе, отмечена роль Южного газового коридора в энергетической безопасности Европы, в частности Болгарии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества в энергетической сфере и других вопросах, представляющих взаимный интерес.