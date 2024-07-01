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SOCAR обсудил экспорт газа из Азербайджана в Болгарию

SOCAR обсудил экспорт газа из Азербайджана в Болгарию Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с министром энергетики Болгарии Владимиром Малиновым.
Энергетика
1 июля 2024 г. 20:13
SOCAR обсудил экспорт газа из Азербайджана в Болгарию

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с министром энергетики Болгарии Владимиром Малиновым.

Как сообщили Report в Госнефтекомпании, стороны обсудили вопросы экспорта азербайджанского газа в Болгарию.

В ходе встречи было подчеркнуто успешное развитие связей между Азербайджаном и Болгарией в энергетическом секторе, отмечена роль Южного газового коридора в энергетической безопасности Европы, в частности Болгарии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества в энергетической сфере и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Azərbaycandan Bolqarıstana qaz ixracını müzakirə edib

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