​SOCAR обратился к "Газпрому" для закупок газа

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обратилась к российскому "Газпрому" по вопросу закупок природного газа и в настоящее время ожидает ответ. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

Глава SOCAR раскрыл также объемы предполагаемых закупок: "Нам нужно 3-5 млрд. кубометров газа. Мы закупаем газ, в основном, для закачивания в скважины и газохранилища. Вместимость наших газохранилищ превышает 5 млрд. кубометров, однако пока мы максимально закачали туда 3,5 млрд. кубометров".