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SOCAR обнародовала результаты работ по газоснабжению освобожденных территорий

SOCAR обнародовала результаты работ по газоснабжению освобожденных территорий В 2023 году производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) осуществило строительство газопроводов в 24 населенных пункта на освобожденных территориях.
Энергетика
30 сентября 2024 г. 16:30
SOCAR обнародовала результаты работ по газоснабжению освобожденных территорий

В 2023 году производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) осуществило строительство газопроводов в 24 населенных пунктах на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете о деятельности SOCAR за 2023 год.

Согласно документу, газопроводы построены в рамках реализации I Государственной программы по "великому возвращению". Населенные пункты расположены на территории Агдеринского, Агдамского, Физулинского, Ходжавендского, Джебраильского, Зангиланского, Губадлинского и Лачынского районов.

В настоящее время природным газом обеспечены города Физули и Лачын, село Талыш Агдеринского района и село Забух Лачынского района.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR azad edilmiş ərazilərdə qaz təchizatı ilə bağlı görülmüş işləri açıqlayıb

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