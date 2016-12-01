SOCAR обнародовал объем сырой нефти, экспортированной из портов Новороссийск, Супса и Джейхан

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ SOCAR обнародовал объем сырой нефти, экспортированной в ноябре из портов Новороссийск, Супса и Джейхан.

Как сообщили Report из Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в ноябре 2016 года из порта Новороссийск SOCAR экспортировал 159 тыс. 712 тонн, из порта Супса - 91 тыс. 616 тонн, из порта Джейхан - 1 млн. 501 тыс. 807 тонн сырой нефти.

В целом, за январь-ноябрь из порта Новороссийск экспортировано 1 млн. 137 тыс. 953 тонн, из порта Супса - 2 млн. 212 тыс. 888 тонн, из порта Джейхан - 15 млн. 494 тыс. 20 тонн, а из терминала Кулеви - 14 тыс. 946 тонн сырой нефти.

Показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.