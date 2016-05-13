​SOCAR обнародовал сумму бюджетных отчислений за апрель

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за апрель 2016 года перечислила в государственный бюджет 119,845 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, за январь-апрель в госбюджет перечислено 444,975 млн. манатов.

Кроме того, за апрель этого года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 13,138 млн. манатов. Это на 1,230 млн. манатов или 10,3% больше показателя за апрель прошлого года. В целом, за январь-апрель выплаты SOCAR в ГФСЗ составили 45,108 млн. манатов.