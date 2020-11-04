SOCAR обнародовал планы Украины на рынке розничных продаж

Представитель SOCAR Energy Ukraine также рассказал, что компания продала 5 автозаправочных комплексов

До конца этого года SOCAR Energy Ukraine планирует открыть 3 автозаправочных комплекса.

Как сообщает Report, об этом в интервью украинской прессе заявил директор розничного направления SOCAR Energy Ukraine Игорь Орлов.

По его словам, на следующий год сложно прогнозировать, особенно с учетом коронавируса.

"Мы сосредоточены на открытии новых комплексов в городах миллионниках. Мы точно будем развивать Днепропетровск, Львов, Харьков и Одессу. Ну и Киев само собой. С учетом того, что на сегодняшний день у нас 55 АЗК, занимаем мы не очень большую долю на рынке. Наша доля на рынке порядка 2,5-3%", - сказал он.

Орлов отметил, что компания планирует увеличить действующее количество электрозарядок в 2 раза с 2021 года: "Наверное, будет зависеть от того, какое количество электрокаров будет в Украине, и как будет развиваться инфраструктура под это. На сегодняшний день установлено 5 электрозарядок на наших АЗК, это зарядки fast charge, которые позволяют зарядить свой электромобиль за 20-30 минут. Из них 3 станции в Киеве и по 1 станции на трассе Киев-Одесса и Киев-Львов".

Представитель SOCAR Energy Ukraine также рассказал, что компания продала 5 автозаправочных комплексов: "Эти АЗК расположены в Николаевской области, на трассе, они были убыточными. Эти АЗК продали "БРСМ-Нафте".

Отметим, что компания SOCAR Energy Ukraine, являющаяся представительством SOCAR в Украине, была открыта в 2008 году. В настоящее время в 11 областях Украины действуют 55 современных топливозаправочных комплексов. Также созданный в Украине Торговый дом SOCAR Ukraine стал одним из крупнейших частных импортеров природного газа в страну.