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SOCAR обнародовал объем инвестиций в Турцию

SOCAR обнародовал объем инвестиций в Турцию Общий объем инвестиций Государственной нефтяной компании (SOCAR) в Турцию составляет 18 млрд долларов США.
Энергетика
12 мая 2023 г. 12:31
SOCAR обнародовал объем инвестиций в Турцию

Общий объем инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турцию составляет 18 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции руководитель отдела переработки и нефтехимии SOCAR Türkiye и генеральный директор Petkim Petrokimya Holding Анар Мамедов.

По его словам, 10 млрд долларов США из этих инвестиций пришлись на регион Алиага города Измир.

A. Мамедов отметил, что сегодня доля SOCAR Türkiye на рынке нефтехимической продукции составляет 12%: "Компания способна удовлетворить 25% спроса страны на нефтепродукты".

Он отметил, что SOCAR Türkiye обеспечивает 20-25% потребности Турции в дизельном топливе.

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Версия на английском языке SOCAR's investments in Türkiye near $20B
Версия на азербайджанском языке SOCAR Türkiyəyə yatırılan investisiyaların həcmini açıqlayıb

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