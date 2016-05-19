SOCAR обнародовал объемы запасов природного газа в подземных газохранилищах

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Процесс закачки природного газа в подземные хранилища "Гарадаг" и "Калмаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) для очередного осенне-зимнего сезона успешно продолжается. Этот процесс в соответствии с графиком начался в конце марта и завершится в ноябре.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, до 18 мая в подземные газохранилища закачано в целом 382,438 млн. кубометров газа.

Из них 134,195 млн. кубометров приходится на долю газохранилища "Калмаз", 248,243 млн. кубометров - на долю "Гарадаг". С учетом остаточных объемов газа прошлого сезона общий объем газа в подземных газохранилищах сейчас составляет более 1,363 млрд. кубометров.

"Поставленные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перед SOCAR задачи по увеличению активной вместимости подземных газохранилищ в целях длительного обеспечения спроса в стране на природный газ и расширения экспортных возможностей, исполняются своевременно и на высоком уровне. Запасы газа в газохранилищах позволят нам полностью обеспечить население "голубым топливом" в осенне-зимнем сезоне", - сообщили в SOCAR.