SOCAR обнародовал объемы экспортной продукции за январь

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ За январь этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 205 447,926 метрических тонн нефтепродуктов. Как сообщили Report в SOCAR, из экспортной продукции 111 157, 185 метрических тонн или же 54,1% приходится на долю дизельного топлива, 15 991,669 метрических тонн или же 7,8% - авиационного топлива, 78 120,236 метрических тонн или же 38% - вакуумного газойля, 178,836 метрических тонн или же 0,1% - печного топлива.

По информации, за январь 2015 года не было экспортировано смазочных масел, топлива ДТ, нефтяного битума и тяжелых пиролизных смол.